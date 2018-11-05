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«Оренбург» победил «Рубин» в матче РПЛ
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«Оренбург» победил «Рубин» в матче РПЛ 

RT на русском 1 час назад
Фото: @fcorenburg Twitter
«Оренбург» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Автором единственного гола в матче стал хавбек «Оренбуга» Алексей Сутормин, который на 57-й минуте реализовал пенальти.
«Рубин» доигрывал матч вдесятером. На 87-й минуте прямую красную карточку получил Егор Сорокин.
В 14-м туре «Оренбург» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Рубин» на своём поле примет московский «Локомотив».
Ранее СМИ сообщили об интересе «Барселоны» к Браниславу Ивановичу и Ведрану Чорлуке.
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