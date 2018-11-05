«Оренбург» победил «Рубин» в матче РПЛ

«Оренбург» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного гола в матче стал хавбек «Оренбуга» Алексей Сутормин , который на 57-й минуте реализовал пенальти.

«Рубин» доигрывал матч вдесятером. На 87-й минуте прямую красную карточку получил Егор Сорокин

В 14-м туре «Оренбург» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Рубин» на своём поле примет московский «Локомотив».

Ранее СМИ сообщили об интересе «Барселоны» к Браниславу Ивановичу и Ведрану Чорлуке.