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Аршавин рассказал, что мог стать футболистом «Барселоны»
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Аршавин рассказал, что мог стать футболистом «Барселоны» 

RT на русском + ещё 15 1 час назад
Фото: @fc_kairat Twitter
Российский полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин, который ранее выступал за петербургский «Зенит», рассказал, что мог перейти в испанскую «Барселону».
«Это правда. Каталонцы присылали запрос, предлагали за меня €15 млн Им отказал «Зенит». Они просто не хотели меня тогда продавать», — заявил игрок в интервью на Yotube-канале «КраСава».
При этом футболист добавил, что не жалеет о том, что впоследствии оказаться в лондонском «Арсенале», хотя и предпочёл бы перейти в «Барселону».
Аршавин перешёл из «Зенита» в «Арсенал» в 2009 году. За канониров он выступал до 2013 года. За них он сыграл 105 матчей и забил 23 мяча.
Ранее «Кайрат» объявил об уходе Аршавина.
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