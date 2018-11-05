Аршавин рассказал, что мог стать футболистом «Барселоны»

Российский полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин , который ранее выступал за петербургский «Зенит» , рассказал, что мог перейти в испанскую «Барселону».

«Это правда. Каталонцы присылали запрос, предлагали за меня €15 млн Им отказал «Зенит». Они просто не хотели меня тогда продавать», — заявил игрок в интервью на Yotube-канале «КраСава».

При этом футболист добавил, что не жалеет о том, что впоследствии оказаться в лондонском «Арсенале», хотя и предпочёл бы перейти в «Барселону».

Аршавин перешёл из «Зенита» в «Арсенал» в 2009 году. За канониров он выступал до 2013 года. За них он сыграл 105 матчей и забил 23 мяча.

Ранее «Кайрат» объявил об уходе Аршавина.