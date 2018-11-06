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Гризманн может продолжить карьеру в Германии
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Гризманн может продолжить карьеру в Германии 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не исключил, что в будущем переедет в чемпионат Германии, сообщает "Советский спорт".
"Возможно, я буду играть в этом чемпионате. Но у нас сейчас прекрасный проект. Мы помогаем друг другу расти.
Я бы поставил Испанию на первое место среди чемпионатов. Далее стоит Бундеслига или АПЛ. Про чемпионат Германии меньше говорят, но здесь привлекательный футбол, команды действуют в атакующем стиле", — приводит слова Гризманна Kicker.
Ранее стало известно, что "Реал" хочет подписать хавбека "Манчестер Сити"
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