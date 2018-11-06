Гризманн может продолжить карьеру в Германии 

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не исключил, что в будущем переедет в чемпионат Германии, сообщает "Советский спорт".
"Возможно, я буду играть в этом чемпионате. Но у нас сейчас прекрасный проект. Мы помогаем друг другу расти.
Я бы поставил Испанию на первое место среди чемпионатов. Далее стоит Бундеслига или АПЛ. Про чемпионат Германии меньше говорят, но здесь привлекательный футбол, команды действуют в атакующем стиле", — приводит слова Гризманна Kicker.
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