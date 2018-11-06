Кононов попросил об увольнении из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов написал заявление об увольнении из тульского клуба. Матч 14-го тура чемпионата России против «Анжи» станет для 52-летнего специалиста последним в нынешнем качестве.

По информации «Спорт-Экспресса», на следующей неделе Кононов возглавит «Спартак» . Вместе с ним в Москву переберётся и весь тренерский штаб. «Красно-белые», по данным источника, заплатят «оружейникам» компенсацию в €500 тысяч. Эта сумма равна зарплате тренерского штаба во главе с Кононовым в «Арсенале» до конца сезона.

Ранее News.ru сообщал о том, что после поражения от «Локомотива» (1:3) Кононов назвал судейство плохим.