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Кононов попросил об увольнении из «Арсенала»
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Кононов попросил об увольнении из «Арсенала» 

News.ru 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов написал заявление об увольнении из тульского клуба. Матч 14-го тура чемпионата России против «Анжи» станет для 52-летнего специалиста последним в нынешнем качестве.
По информации «Спорт-Экспресса», на следующей неделе Кононов возглавит «Спартак». Вместе с ним в Москву переберётся и весь тренерский штаб. «Красно-белые», по данным источника, заплатят «оружейникам» компенсацию в €500 тысяч. Эта сумма равна зарплате тренерского штаба во главе с Кононовым в «Арсенале» до конца сезона.
Ранее News.ru сообщал о том, что после поражения от «Локомотива» (1:3) Кононов назвал судейство плохим.
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