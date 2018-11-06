Конте выставил счет «Челси»

Конте требует от «Челси» компенсацию за разрыв контракта в размере 23 млн евро

Антонио Конте требует от своего бывшего клуба «Челси» компенсацию за досрочный разрыв контракта в размере 23 млн евро. 13 млн евро — за увольнение до завершения его соглашения и еще 10 млн евро — за ущерб репутации. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Отмечается, что «Челси» не согласен с требованием Конте. По мнению юридической службы команды, итальянец нарушал спонсорские обязательства с партнерами «Челси». В частности, не парковал свою машину в предназначенном месте возле базы и часто опаздывал на пресс-конференции.