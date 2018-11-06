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Конте выставил счет «Челси»
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Конте требует от «Челси» компенсацию за разрыв контракта в размере 23 млн евро 

Советский спорт + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Антонио Конте требует от своего бывшего клуба «Челси» компенсацию за досрочный разрыв контракта в размере 23 млн евро. 13 млн евро — за увольнение до завершения его соглашения и еще 10 млн евро — за ущерб репутации. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.
Отмечается, что «Челси» не согласен с требованием Конте. По мнению юридической службы команды, итальянец нарушал спонсорские обязательства с партнерами «Челси». В частности, не парковал свою машину в предназначенном месте возле базы и часто опаздывал на пресс-конференции.
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