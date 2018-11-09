Ещё
«Спартак» пожаловался на судейство в матче с «Рейнджерс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» пожаловался на судейство в матче с «Рейнджерс» 

Газета.Ru + ещё 39 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" на своем официальном сайте опубликовал отчет по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3), сообщает "Советский спорт".
В материале пресс-службы отмечены моменты, согласно которым красно-белые выражают недовольство судейством хорватского арбитра Ивана Бебека.
"В начале второго тайма в штрафной шотландцев сбили Попова: никакой симуляции не было, но хорватский судья явный пенальти не назначил.
На 74-й минуте мы должны были забивать пятый гол. Но удача отвернулась от Сальваторе Боккетти: первый его удар пришелся в перекладину, а повторный — во вратаря. Затем отменный проход в чужую штрафную совершил Лоренцо Мельгарехо, но пенальти опять не последовало. Хотя и желтой карточки парагваец за это падение не заслуживал: симуляции в этом эпизоде не было", — говорится в заявлении "Спартака".
Ранее сообщалось, что "Краснодар" намекнул на предвзятость судьи матча со "Стандардом".
Газета.Ru: последние новости
Болельщики назвали самый запоминающийся момент ЧМ-2018 Мамаеву и Кокорину ограничили посещение спортзала в СИЗО Гол Заболотного спас "Зенит" от поражения в матче с "Бордо"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисты потребовали компенсацию от Минфина11
Медведева поддержала потерявшую мать Тутберидзе2
Чемпион ОИ попался на изнасиловании подростка14
У Тутберидзе случилось горе в семье8
«Только не на Украину. Я еще молод»33
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
03:10
Футболисты потребовали компенсацию от Минфина
Футбол
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
00:57
Медведева поддержала потерявшую мать Тутберидзе
Фигурное катание
01:59
Чемпион ОИ попался на изнасиловании подростка
Летние виды спорта
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
03:12
Начато расследование преступных схем с русским биатлоном
Биатлон Статьи
05:09
Почему фигуристки начали раздеваться
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение