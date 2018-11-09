«Спартак» пожаловался на судейство в матче с «Рейнджерс»

Московский "Спартак" на своем официальном сайте опубликовал отчет по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3), сообщает "Советский спорт" В материале пресс-службы отмечены моменты, согласно которым красно-белые выражают недовольство судейством хорватского арбитра Ивана Бебека. "В начале второго тайма в штрафной шотландцев сбили Попова: никакой симуляции не было, но хорватский судья явный пенальти не назначил. На 74-й минуте мы должны были забивать пятый гол. Но удача отвернулась от Сальваторе Боккетти : первый его удар пришелся в перекладину, а повторный — во вратаря. Затем отменный проход в чужую штрафную совершил Лоренцо Мельгарехо, но пенальти опять не последовало. Хотя и желтой карточки парагваец за это падение не заслуживал: симуляции в этом эпизоде не было", — говорится в заявлении "Спартака". Ранее сообщалось, что "Краснодар" намекнул на предвзятость судьи матча со "Стандардом".