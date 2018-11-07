Ещё
«Только не на Украину. Я еще молод»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок киевского «Динамо» категорически отказывается возвращаться на Украину 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Полузащитник сборной Парагвая и киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, в настоящее время выступающий за бразильский "Сантос" на правах аренды, отказался возвращаться на Украины. Об этом сообщает "Советский спорт".
По словам футболиста, Украина не является страной, где он может вырасти профессионально.
"Хорошо, что в "Динамо" приняли мое решение, и в итоге я перебрался в "Сантос", где я счастлив. Мне не хочется возвращаться на Украину. В Европу — да, но только не на Украину. Я еще молод и могу раскрыть свой потенциал", — цитирует Гонсалеса Diario Do Peixe.
Свое нежелание возвращаться в "Динамо" парагваец аргументировал тем, что в клубе у него было недостаточно игровой практики.
"Я иногда играл, а иногда нет. У меня были проблемы с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Вещи, о которых я даже не могу говорить", — заявил он.
Гонсалес перешел в киевское "Динамо" в июле 2015 года за €9,4 млн В составе киевлян он стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны. В 2018 году перешел в "Сантос" на правах аренды.
Газета.Ru: последние новости
Тренер "Арсенала" должен расторгнуть контракт с клубом Боец ММА Мирзаев прокомментировал конфликт с Нурмагомедовым Хабиб Нурмагомедов удостоен высшей награды Дагестана
Комментарии16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просиживают задницы»304
Раскрыта зарплата Кононова в «Спартаке»3
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Прощай, Лига: «Локомотив» разгромлен в Португалии7
Мирзаев прокомментировал конфликт с Нурмагомедовым
Видео
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
05:43
Черчесов озвучил состав сборной России
Футбол
00:11
Украинский вратарь отбил пенальти головой
Футбол
01:13
Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя
Футбол
01:12
«Кайрат» не продлит контракт с Аршавиным
Футбол Прочее
05:43
Черчесов прояснил слухи об уходе из сборной России
Футбол
04:26
Загитова в латексе и стриптиз на льду
Фигурное катание
00:27
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение