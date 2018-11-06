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«Амкар» назвал арест Рыболовлева кармой
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«Амкар» назвал арест Рыболовлева кармой 

Спорт-Экспресс + ещё 1 3 часа назад
Фото: Instagram
Сегодня стало известно о задержании российского владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева. 51-летний бизнесмен подозревается в коррупции и финансовых махинациях.
Пермский "Амкар", который сегодня признали банкротом, иронично прокомментировал новость о задержании Рыболовлева, назвав это событие "кармой". Бизнесмен с 2000 по 2010 год владел "Уралкалием", который с 2012 по 2013 год являлся спонсором "Амкара".
— Новости дня:
1) "Амкар" официально признан банкротом.
2) Рыболовлев арестован в Монако.
Карма! — так прокомментировал задержание Рыболовлева Инстаграм "Амкара".
Напомним, "Амкар" прекратил существование летом 2018 года из-за финансовых проблем.
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