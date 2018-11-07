Жена Мамаева: «Мой муж не придурок»

Жена Мамаева: «Я была у Паши на свидании и узнала, как все было. Мой муж не придурок»

Алана Мамаева , жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева , заступилась за мужа, который, как и нападающий «Зенита» Александр Кокорин , в октябре был арестован на два месяца, до 8 декабря. Оба обвиняются в побоях и хулиганстве. «Дети задают много вопросов про Пашу. Скрывать, что он в тюрьме, не получается, они все знают. В саду обсуждают, в журналах читают. Приходится объяснять, что это неспортивное поведение и дяди ошиблись. Алекс спрашивает: «Ты уйдешь? Папа же ушел». Пытаюсь все объяснить, но тяжело. Их выставляют преступниками — это выглядит уже комично. Им осталось прикрепить только терроризм. Я была у Паши на свидании и узнала, как все было. Мне стало спокойнее. Мой муж не придурок, который бросается на людей. Там действительно была провокация», — сказала Алана Мамаева в прямом эфире в инстаграме.