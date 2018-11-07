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Неймар обвинил судью в неуважении
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Неймар оценил работу арбитра в матче «Наполи» — ПСЖ 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий ПСЖ Неймар остался недоволен работой голландского арбитра Бьорна Куйперса на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».
«Он допустил сегодня много неправильных решений, но больше всего меня разозлило то, как он общался со мной. Меня не особо волнуют его ошибки во время матча. Разозлило отсутствие уважения к игрокам. Куйперс не должен считать, что он выше остальных потому, что у него есть свисток и карточки. Надеюсь, будут предприняты какие-то действия», — приводит слова Неймара UOL.
Ранее сообщалось, что ПСЖ сыграл вничью с «Наполи» в матче группового раунда Лиги чемпионов.
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