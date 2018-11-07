«Тосно» начал рассчитываться с игроками

Футбольный клуб «Тосно», прекративший существовать в нынешнем году, начал рассчитываться с игроками.

«Тосно» частично начал погашать долги перед футболистами. Шесть игроков получили по две-три зарплаты — по 520 тысяч и 780 тысяч рублей соответственно», — цитирует РИА Новости источник, который знаком с ситуацией.

По его информации, суммарные выплаты составили около 1 млн рублей. Тренерскому штабу клуба и персонал рассчитали полностью, остались долги только перед игроками. Однако он отметил, что неизвестно, кто выплачивает денежные средства.

Суд временно отложил заявление «Тосно» о банкротстве до 19 ноября.