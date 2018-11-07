Ещё
«Тосно» начал рассчитываться с игроками
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тосно» начал рассчитываться с игроками 

News.ru 3 часа назад
Фото: vk.com/fctosno
Футбольный клуб «Тосно», прекративший существовать в нынешнем году, начал рассчитываться с игроками.
«Тосно» частично начал погашать долги перед футболистами. Шесть игроков получили по две-три зарплаты — по 520 тысяч и 780 тысяч рублей соответственно», — цитирует РИА Новости источник, который знаком с ситуацией.
По его информации, суммарные выплаты составили около 1 млн рублей. Тренерскому штабу клуба и персонал рассчитали полностью, остались долги только перед игроками. Однако он отметил, что неизвестно, кто выплачивает денежные средства.
Суд временно отложил заявление «Тосно» о банкротстве до 19 ноября.
News.ru: последние новости
Кононов попросил об увольнении из «Арсенала» Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира Аршавин покинул ФК «Кайрат»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде48
Медведева шокировала ночнушкой24
Жена Мамаева: «Мой муж не придурок»4
Медведева в сексуальном наряде произвела фурор121
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
00:38
Российский вратарь отбил шайбу в падении головой
Хоккей
05:43
Черчесов озвучил состав сборной России
Футбол
00:11
Украинский вратарь отбил пенальти головой
Футбол
01:13
Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя
Футбол
01:12
«Кайрат» не продлит контракт с Аршавиным
Футбол Прочее
05:43
Черчесов прояснил слухи об уходе из сборной России
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение