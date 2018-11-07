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Буффон посетовал на несправедливость
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Буффон уверен, что судья несправедливо удалил его в 1/4 финала ЛЧ с «Реалом» 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон поделился воспоминаниями об удалении в концовке четвертьфинального матча прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус». Тогда главный арбитр матча Майкл Оливер показал итальянцу прямую красную карточку за споры в концовке встречи.
«Я чувствовал, что со мной поступили несправедливо. Дело не в дисквалификации, а в той невероятной красной карточке, которую мне показали в Мадриде. Это был очень важный матч для команды, я просто включился и помог партнёрам. Если это не очевидно, то я не так часто оспариваю решения судей. Когда я спорю, для этого обычно есть повод», — цитирует Буффона Football Italia.
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