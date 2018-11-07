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Мбаппе требовал от ПСЖ личный самолет
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19-летний футболист требовал от ПСЖ десятки миллионов и личный самолет 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
19-летний нападающий Килиан Мбаппе выдвинул руководству ПСЖ ряд требований во время переговоров о трансфере летом 2017 года. Об этом сообщает портал Mediapart со ссылкой на документы Football Leaks.
Француз, выступавший тогда за «Монако», хотел получить 55 миллионов евро за пять лет. Также он требовал сделать его самым высокооплачиваемым футболистом клуба, если он получит «Золотой мяч». Сторона Мбаппе требовала от ПСЖ возместить финансовые убытки в случае, если французский клуб будет исключен из Лиги чемпионов за нарушения финансового фэйр-плей. Также нападающему понадобился частный самолет.
Кроме того, пишет источник, Мбаппе всерьез заинтересовал мадридский «Реал». Испанцы предлагали «Монако» 214 миллионов евро за его трансфер, однако в итоге форвард оказался в ПСЖ. Парижский клуб удовлетворил требования по зарплате, остальное было выполнено частично.
5 ноября Мбаппе стал самым дорогим игроком мира по версии аналитической компании CIES Football Observatory. Компания оценила француза в 216,5 миллиона евро.
Мбаппе был куплен ПСЖ за 180 миллионов евро. Он провел сезон-2017/2018 на правах аренды в парижском клубе, а летом 2018-го перешел в команду на постоянной основе. Форвард стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
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