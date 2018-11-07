Худшие после «Спартака»: чемпион России провалился в Европе

Чемпион России московский «Локомотив» потерпел разгромное поражение от португальского «Порту» в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором «железнодорожникам» была нужна только победа, чтобы сохранить шансы на выход в следующую стадию турнира. Это поражение стало для красно-зеленых четвертым подряд на групповом этапе, что является худшим результатом для российских клубов за 15 лет. В сезоне-2002/03 такую же серию поражений допустил московский «Спартак»

Действующий чемпион России московский «Локомотив» потерял последние шансы на выступление в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы — Лиге чемпионов.

Казалось, что «железнодорожникам» досталась вполне проходимая группа, где не было явных фаворитов, которые должны были поделить между собой две путевки в плей-офф турнира. Португальский «Порту», немецкий «Шальке» и турецкий «Галатасарай» — соперники добротного среднего уровня, с которыми можно бороться.

Однако красно-зеленые, еще прошлой весной славящиеся монолитной обороной и разящими контратаками, в начале нового сезона впали в серьезный игровой кризис и начали мешать ничьи с поражениями.

На этом фоне неудачные выступления в Лиге чемпионов выглядели печальными, но логичными. Однако подопечным Юрия Семина постепенно удалось выправить ситуацию в чемпионате России: победы над московским ЦСКА (1:0), «Ростовом» (2:1) и четырехматчевая серия из триумфов свидетельствовали о том, что действующий чемпион вернул свои былые кондиции на внутренней арене.

Но успех в еврокубках так и не пришел. В решающем матче в гостях у «Порту», в котором только победа могла оставить шансы на выход из группы, «Локомотив» по-прежнему выглядел намного слабее своего оппонента, не реализовывал моменты, проваливался в обороне и в целом действовал так, словно встретились команды с двух разных планет. В итоге матч завершился со счетом 4:1 в пользу «драконов».

Неужели уровень Российской премьер-лиги настолько ниже португальской Примейры, что, даже успешно выступая в РПЛ, команда ничего не может поделать с «Порту»?

Да что там «Порту» — с «Шальке» и «Галатасараем»? Можно сделать скидку на то, что команде просто не хватает еврокубкового опыта, — «Локомотив» 14 лет не играл в Лиге чемпионов. Однако потерпеть поражение в четырех стартовых матчах группового этапа подряд — это все равно чересчур. Из-за таких выступлений московский клуб стал второй командой в истории, которая располагалась в первой корзине ЛЧ (куда отправляются сильнейшие коллективы) и потеряла шансы на выход в плей-офф уже после четвертого тура.

Это худший показатель среди всех российских команд с сезона-2002/03, когда московский «Спартак» тоже потерпел четыре поражения подряд.

После матча главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин обвинил в таком результате элементарные ошибки своих подопечных.

«Я хочу поздравить «Порту» с победой. Мы проиграли уже который матч из-за элементарных ошибок.

Нам не хватает скорости в последней стадии обороны. Футболисты «Порту» в скорости нас превзошли. Мы, атакуя, пропустили несколько контратак. Простые ошибки привели к такому результату.

В каждом из четырех матчей у «Локомотива» были разные сочетания в обороне? Конечно, это влияет на количество ошибок.

Но дисквалификации и травмы защитников нам неподвластны. Сочетания в обороне рождаются накануне матчей», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Также наставник заверил, что теперь команда сделает все для того, чтобы попасть в Лигу Европы, — второй по престижности еврокубок, в который можно пробиться с третьего места в группе ЛЧ.

Такой же точки зрения придерживается и автор единственного гола «железнодорожников» на стадионе «Порту» Джефферсон Фарфан

«Это была очень непростая игра, а пропущенный мяч в самом начале матча только усложнил наше положение, ведь у «Порту» отличная атака. Мы пытались отвечать, но не смогли создать много моментов. Во втором тайме нам удавалось больше, но соперник использовал свои шансы на сто процентов.

Встреча с «Галатасараем», как и с «Шальке», будет для нас сродни финалу, так что нам нужно сделать свою работу и добиться хорошего результата для выхода в Лигу Европы», — приводит слова Фарфана пресс-служба УЕФА.

С ним согласен и один из лидеров команды португальский полузащитник Мануэл Фернандеш

«Порту» снова удалось забить «Локомотиву» быстрый мяч. Мы, конечно, понимали, что эта команда будет еще сильнее на своем поле, но, к сожалению, уступили и лишились шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но у нас еще остаются две игры и возможность пробиться в Лигу Европы. Нужно сосредоточиться на этой задаче», — приводит слова Фернандеша A Bola.

В данный момент «Локо» занимает последнее место в группе ЛЧ с нулем очков и отстает от заветной третьей позиции, которую занимает «Галатасарай», на четыре балла.