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Дзюба рискует пропустить матч с ЦСКА
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Дзюба рискует пропустить матч с ЦСКА 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья лидеров своей команды нападающего Артема Дзюбы и защитника Бранислава Ивановича после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо» (1:1), передает Sport24.
По словам специалиста, решение об участии Дзюбы и Ивановича в матче 14-го тура чемпионата России против московского ЦСКА будет принято позднее.
«Сыграет ли Дзюба с ЦСКА? Завтра приедем и будем решать. Пока он не тренировался в общей группе. Завтра будет известно. Что касается Ивановича, то мы внимательно следим за его состоянием. Выпустить его в матче с «Бордо» было бы риском. Он очень устал. Не надо было его везти туда и обратно четыре часа, чтобы выпустить на десять минут. Ему необходима была пауза», — сказал Семак.
Ранее сообщалось, что вместе с «Зенитом» во Францию прилетело 500 болельщиков.
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