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«Спартак» одерджал волевую победу в Москве
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«Спартак» обыграл «Рейнджерс» в ЛЕ, трижды уступая в счёте в ходе матча 

Чемпионат.com + ещё 35 2 часа назад
Фото: Twitter
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» принимал на своём поле шотландский «Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3.
В ходе матча красно-белые уступали в счёте 0:1, 1:2 и 2:3, однако всё-таки смогли добиться победы. За «Спартак» отличились Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано и Софьян Ханни, а ещё один гол красно-белые забили после того, как защитник «Рейнджерс» Коннор Годсон провёл мяч в собственные ворота. В составе шотландской команды точными ударами отметились Даниэл Кандеяш и Гленн Миддлтон, а ещё в одном случае полузащитник «Спартака» Роман Ерёменко провёл мяч в свои ворота. Таким образом, «Спартак» прервал серию без побед на групповом этапе Лиги Европы в этом сезоне (две ничьи, одно поражение), а «Рейнджерс» потерпел первое поражение.
В ещё одном матче группы G, который проходил параллельно, австрийский «Рапид» на своём поле сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» — 0:0.
Посмотреть остальные результаты матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы можно на «Чемпионате».
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