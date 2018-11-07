Атака на фанатов: кто пытался взорвать ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу — 2018, который прошел в России с 14 июня по 15 июля, был официально признан лучшим в истории.

Решение о присвоении такого почетного звания прошедшему мундиалю принял совет Международной федерации футбола (ФИФА), который по достоинству оценил все нововведения российских организаторов, вроде паспортов болельщика, которые позволяли не допускать на стадионы хулиганов, и бесплатного транспорта.

Не менее образцово была организована и работа служб безопасности. За все время проведения мирового первенства не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента с участием фанатов — ни массовых драк, ни давок. Также удалось полностью погасить террористическую угрозу.

Однако, как сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, такая идиллия стоила стражам правопорядка большого труда.

Во время чемпионата мира ФСБ предотвратила несколько терактов с участием беспилотников.

Злоумышленники собирались использовать дроны для того, чтобы атаковать иностранных фанатов. По словам Бортникова, сотрудники его ведомства раскрыли семь группировок, которые занимались подготовкой к подобным терактам, причем такие попытки предпринимались не только во время чемпионата мира, но и в ходе проведения других массовых мероприятий в России.

«Органы Федеральной службы безопасности приняли все меры, чтобы выявить и пресечь попытки использования террористами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе подготовки и проведения массовых спортивных и политических мероприятий — прежде всего в ходе чемпионата мира по футболу, проводившегося в России», — сказал Бортников на совещании с главами спецслужб из других стран, сотрудничающих с ФСБ.

Директор Федеральной службы безопасности подчеркнул, что предотвратить теракты удалось во многом благодаря слаженной работе оперативников из разных государств.

«В деятельности центра международного сотрудничества, который был создан на базе ФСБ для обеспечения безопасности мундиаля, приняли участие представители 55 спецслужб и правоохранительных органов из 34 государств. Результаты проделанной работы по обеспечению безопасности чемпионата получили высокую оценку руководства нашей страны и зарубежных специалистов», — приводит слова Бортникова ТАСС.

Также глава ФСБ отметил, что в современных реалиях спецслужбам различных стран необходимо объединять усилия и согласовывать свои действия для того, чтобы эффективно противостоять преступным угрозам — в том числе и международному терроризму.

Напоследок Бортников сообщил, что в 2018 году в России были обнаружены 70 ячеек различных международных террористических организаций.

«Ярким примером успешного международного взаимодействия на данном направлении является проведение в текущем году в России чемпионата мира по футболу, в ходе которого совместными усилиями удалось избежать терактов», — приводит слова Патрушева «РИА Новости».

Стоит отметить, что службы безопасности действительно приложили немало усилий, чтобы исключить малейшую возможность атаки на фанатов. Если говорить именно о борьбе с беспилотниками, то, например, в Петербурге с 1 июня по 17 июля их полет был ограничен.

Дронам нельзя было появляться в определенной зоне радиусом 110 км без специального разрешения, полученного от регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности на ЧМ-2018. Кроме того, в России с 2016 года введена обязательная регистрация всех дронов, масса которых превышает 0,25 килограмма.

Возможно, такое внимание к беспилотникам объяснялось тем, что террористы нередко пытаются использовать подобные летательные аппараты, чтобы атаковать российские военные объекты в Сирии. И, судя по всему, ФСБ проявила бдительность не зря.

Ранее глава ведомства Бортников уже рассказывал о том, как ФСБ решала вопросы с готовящимися террористическими атаками на Олимпиаду-2014 в Сочи.

В частности, во французском аэропорту были задержаны несколько смертниц, которые собирались провести взрывные устройства в Россию.