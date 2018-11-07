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В стиле Салаха. «Зенит» показал статую Дзюбы
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В стиле Салаха. «Зенит» показал статую Дзюбы 

Спорт-Экспресс + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Зенит" на своей англоязычной странице в Твиттере показал якобы новую статую нападающего Артема Дзюбы, которая повторяет известный жест российского форварда — выполняет воинское приветствие. Эта статуя похожа на недавно представленную в Египте очень непропорциональную статую нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
— Только что прибыла новая статуя Дзюбы! — написал "Зенит" в Твиттере.
В текущем сезоне Дзюба провел за петербуржцев 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 10 голов и семь результативных передач.
В Египте появилась нелепая статуя Мохамеда Салаха. Она даже круче бюста Криштиану Роналду
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