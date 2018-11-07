Жена Мамаева сделала признание

Жена Мамаева рассказала о дальнейшей судьбе футболиста в «Краснодаре»

«Мой муж виноват только передо мной, но не перед вами. Но он всё-таки не опасный преступник», — сказала Алана в «прямом эфире» Instagram.

По ее мнению, Павла спровоцировали, поскольку просто так он не стал бы бросаться на людей и избивать их.

Она сказала, что постоянно общается с мужем и узнает, как у него дела. Мамаева призналась, что больше всего от сложившейся ситуации пострадали дети, поскольку в детском саду все обсуждают произошедшее с их отцом. Ей пришлось рассказать им об инциденте и объяснить, что Павел повел себя неспортивно.

По словам Аланы Мамаевой, ее муж скорее всего больше не будет выступать за «Краснодар», поскольку клуб собирается расторгнуть с ним контракт. При этом она отметила, что от Александра Кокорина , арестованного вместе с Павлом, его клуб «Зенит» не отказывался.

Алана также прокомментировала утечку в Сеть ее интимных фотографий. Она рассказала, что хакеры взломали ее аккаунт, вымогали деньги и теперь угрожают увести ее страницу.