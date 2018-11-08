Ещё
Фернандес пропустит важные матчи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник ЦСКА Фернандес пропустит около недели из-за травмы 

Газета.Ru + ещё 32 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес пропустит около недели из-за полученной травмы, сообщает ТАСС.
Футболист травмировался в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2). Фернандес покинул поле на носилках, отыграв всего 12 минут.
По словам агента игрока Жорже Машадо, у игрока диагностировано сотрясение мозга.
"С футболистом все в порядке. Ориентировочный срок восстановления — неделя", — сообщил Машадо.
Следующий домашний матч ЦСКА проведет 11 ноября против петербургского "Зенита" в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фернандес также включен в список из 26 футболистов сборной России для подготовки к товарищескому матчу с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и заключительной встрече группового этапа Лиги наций со шведами (20 ноября, Стокгольм).
Ранее защитник ЦСКА Георгий Щенников поддержал травмированного в матче с "Ромой" Фернандеса.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: Кокорину и Мамаеву продлят срок до 8 февраля Роналду разочаровал фанатов в матче "Ювентуса" с "Манчестер Юнайтед" Игрок киевского "Динамо" категорически отказывается возвращаться на Украину
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорина и Мамаева лишили привилегий114
Еще посидят6
Начато расследование преступных схем с русским биатлоном52
Рискнёт ли Туктамышева сделать это ещё раз?
Американцы оказались на пороге спортивного краха52
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
03:12
Начато расследование преступных схем с русским биатлоном
Биатлон Статьи
05:09
Почему фигуристки начали раздеваться
Фигурное катание Статьи
01:36
Итальянцы подрались с фанатами ЦСКА в Москве
Футбол Криминал
01:46
Игрок НХЛ избил лежачего соперника
Хоккей
00:38
Российский вратарь отбил шайбу в падении головой
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение