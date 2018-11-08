Фернандес пропустит важные матчи

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес пропустит около недели из-за полученной травмы, сообщает ТАСС.
Футболист травмировался в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2). Фернандес покинул поле на носилках, отыграв всего 12 минут.
По словам агента игрока Жорже Машадо, у игрока диагностировано сотрясение мозга.
"С футболистом все в порядке. Ориентировочный срок восстановления — неделя", — сообщил Машадо.
Следующий домашний матч ЦСКА проведет 11 ноября против петербургского "Зенита" в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фернандес также включен в список из 26 футболистов сборной России для подготовки к товарищескому матчу с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и заключительной встрече группового этапа Лиги наций со шведами (20 ноября, Стокгольм).
Ранее защитник ЦСКА Георгий Щенников поддержал травмированного в матче с "Ромой" Фернандеса.