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Футболисты ЦСКА проиграли «Роме»
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Футболисты ЦСКА во второй раз подряд проиграли «Роме» в матче Лиги чемпионов 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Российский футбольный ЦСКА проиграл итальянской "Роме" со счетом 1:2 в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
В составе хозяев мяч забил Арнор Сигурдссон (51-я минута), у гостей отличились Костас Манолас (4) и Лоренцо Пеллегрини (59).
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес досрочно завершил игру на 12-й минуте из-за полученного повреждения. На 59-й минуте защитник хозяев Хёрдур Магнуссон был удален с поля за вторую желтую карточку.
Армейцы потерпели второе подряд поражение в Лиге чемпионов, ранее они в гостях сыграли вничью с чешской "Викторией" (2:2), дома обыграли испанский "Реал" (1:0) и в Риме уступили "Роме" (0:3). Итальянский клуб после поражения от "Реала" (0:3) в первом туре одержал третью победу подряд. "Рома" вышла в единоличные лидеры группы G с девятью очками, ЦСКА (4 очка) занимает третье место. Позднее в среду "Виктория" (1) примет "Реал" (4).
В следующем туре ЦСКА 27 ноября примет в Москве "Викторию", "Рома" в тот же день сыграет дома с "Реалом".
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