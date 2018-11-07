Футболисты ЦСКА проиграли «Роме»

Футболисты ЦСКА во второй раз подряд проиграли «Роме» в матче Лиги чемпионов

Российский футбольный ЦСКА проиграл итальянской "Роме" со счетом 1:2 в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. В составе хозяев мяч забил Арнор Сигурдссон (51-я минута), у гостей отличились Костас Манолас (4) и Лоренцо Пеллегрини (59). Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес досрочно завершил игру на 12-й минуте из-за полученного повреждения. На 59-й минуте защитник хозяев Хёрдур Магнуссон был удален с поля за вторую желтую карточку. Армейцы потерпели второе подряд поражение в Лиге чемпионов, ранее они в гостях сыграли вничью с чешской "Викторией" (2:2), дома обыграли испанский "Реал" (1:0) и в Риме уступили "Роме" (0:3). Итальянский клуб после поражения от "Реала" (0:3) в первом туре одержал третью победу подряд. "Рома" вышла в единоличные лидеры группы G с девятью очками, ЦСКА (4 очка) занимает третье место. Позднее в среду "Виктория" (1) примет "Реал" (4). В следующем туре ЦСКА 27 ноября примет в Москве "Викторию", "Рома" в тот же день сыграет дома с "Реалом".