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Моуринью потроллил фанатов «Ювентуса»
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Моуринью потроллил фанатов «Ювентуса» после победы в Турине 

Чемпионат.com + ещё 9 3 часа назад
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над туринским «Ювентусом» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов потроллил фанатов соперника, приложив руку к уху.
Этот жест можно расценить как отсыл к первому матчу, который состоялся в Манчестере и завершился победой бьянконери со счетом 1:0. Тогда наставник «МЮ» в ответ на оскорбления показал в сторону фанатов три пальца, символизирующих требл во главе «Интера» в 2010 году — победу в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Италии.
«Ювентус» имеет в активе 9 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице группы H. «Манчестер Юнайтед» (7) находится на втором месте. Соперниками команд по группе H являются «Валенсия» и «Янг Бойз».
В следующем туре «Ювентус» примет на своём поле «Валенсию», а подопечные Жозе Моуринью сыграют на «Олд Траффорд» с «Янг Бойз».
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