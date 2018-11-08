Моуринью потроллил фанатов «Ювентуса» после победы в Турине

Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time! 😬🤬



He's enjoyed that one A LOT! 🤫 pic.twitter.com/Gcmuyd3sDo— Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 ноября 2018 г. Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью после победы над туринским «Ювентусом» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов потроллил фанатов соперника, приложив руку к уху.

Этот жест можно расценить как отсыл к первому матчу, который состоялся в Манчестере и завершился победой бьянконери со счетом 1:0. Тогда наставник «МЮ» в ответ на оскорбления показал в сторону фанатов три пальца, символизирующих требл во главе «Интера» в 2010 году — победу в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Италии.

«Ювентус» имеет в активе 9 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице группы H. «Манчестер Юнайтед» (7) находится на втором месте. Соперниками команд по группе H являются «Валенсия» и «Янг Бойз».

В следующем туре «Ювентус» примет на своём поле «Валенсию», а подопечные Жозе Моуринью сыграют на «Олд Траффорд» с «Янг Бойз».