ЦСКА пал. Подвел Акинфеев

Волчий билет

Московский ЦСКА бодро начал выступление в Лиге чемпионов, имея все шансы на выход в плей-офф. Матч с «Ромой» команде предстояло сыграть в фартовых для российского футбола «Лужниках». Но удача отвернулась от армейцев: красно-синие сначала уступили «волкам» в Риме, а теперь в Москве. Об ошибках молодости и Игоря Акинфеева — в материале «Ленты.ру»

Римский легион

ЦСКА в текущем розыгрыше Лиги чемпионов всячески издевался над своими болельщиками. Большую часть первого матча турнира команда уступала в счете, и только на последних минутах вырвала ничью у аутсайдера группы, чешской «Виктории», затем сенсационно обыграла действующего обладателя Кубка чемпионов, мадридский «Реал» , а в последней встрече получила по полной от римской «Ромы».

В Риме пришлось несладко и армейским игрокам, и болельщикам. За пару часов до матча российские фанаты пострадали при аварии в метро. Все шишки, конечно, полетели в сторону гостей итальянской столицы: они якобы в сильном подпитии прыгали и крушили римскую станцию Republica. И хотя болельщики пытались доказать невиновность: демонстрировали видео, где эскалатор движется с бешеной скоростью, рассказывали о ветхости итальянского метро — верить им отказывались. Спасибо фанатской репутации.

Болельщикам, все-таки добравшимся до стадиона, были уготованы страдания на поле. ЦСКА в матче с «Реалом» потерял капитана Игоря Акинфеева, получившего красную карточку за споры с судьей. Вратарь красно-синих наблюдал за своим сменщиком, 22-летним Ильей Помазуном , со стадиона. Голкипер справился с волнением и получил похвалу Акинфеева: «Он провел матч на хорошем уровне. Я его поддержал, сказал, что он сыграл хорошо».

Однако самоотдача молодого голкипера не спасла ЦСКА от крупного поражения — команда была раздавлена «Ромой» со счетом 0:3. И хотя красно-синие сопротивлялись, наставник Виктор Гончаренко жонглировал составом, выпустив во втором тайме к молодежной обойме опытного Алана Дзагоева , соперник все равно был на голову выше.

Но Гончаренко не жаловался и не унывал. «У меня нет какого-то большого разочарования игрой и результатом. Наша молодая команда приобретает все равно бесценный опыт в таких встречах, старается прибавлять», — сказал тренер после матча.

ЦСКА жаждал реванша и грозил сопернику уже в промо к матчу, стилизованном под мультфильм «Ну, погоди» (прозвище «Ромы» — «волки»). Отомстить итальянцам предстояло дома в «Лужниках». На стадионе, подарившем болельщикам неожиданную победу над «Реалом». В Мадриде «Лужники» даже нарекли «проклятым местом для испанского футбола».

«Ну, "Рома", погоди!»

За пару часов до матча к стадиону начали подтягиваться утеплившиеся болельщики, замотанные в красно-синие и изредка желто-красные шарфы. Все четыре эскалатора станции «Спортивная» работали на подъем. Приходилось с опаской озираться по сторонам: не прыгает ли кто, не дебоширит. Но все было спокойно.

«Теперь я понял, зачем у нас постоянно ремонтируют эскалаторы», — горько усмехался один из болельщиков при выходе из метро.

У стадиона уже строили прогнозы на предстоящей матч. На стороне армейцев была ужасающая статистика римлян в выездных матчах: из последних шести гостевых встреч «Рома» победила лишь в одной, одолев итальянский середняк «Эмполи».

В целом же ожидания от четвертого лигочемпионского матча армейцев были неоднозначными. С одной стороны, крупное поражение в Риме, с другой — последний домашний матч в турнире завершился победой. До удручающей статистики другого российского представителя ЛЧ, «Локомотива», еще далеко.

Но отсутствие баланса портило игру армейцев, на это обратил внимание и Гончаренко. «Не скажу, что мы будем активны с первых минут, наша задача — сыграть в правильный футбол», — отметил наставник красно-синих перед матчем.

Правильного футбола не случилось. Беда пришла, откуда не ждали. Уже на четвертой минуте встречи Акинфеев грубо ошибся на выходе из ворот — промахнулся мимо мяча, и Костас Манолас вывел «волков» вперед, забив головой с подачи углового. Теперь ЦСКА необходимо было форсировать события.

Неудача на старте матча не остановила армейцев: Влашич зарядил рядом со створом, 19-летний Яка Бийол опасно бил головой после подачи с углового. Игрокам ЦСКА не хватало остроты и точности, в передачах было много брака, однако желания молодежи красно-синих было не занимать.

К 29-й минуте впервые после забитого мяча проснулась «Рома». Лидер «волков» Алессандро Флоренци пробил по воротам — на этот раз Акинфеев был надежен. Армейцы немного сбавили обороты, и инициативу перехватили гости.

За пять минут до перерыва игра у ворот римлян вновь обострилась. Ветеран по меркам сегодняшнего ЦСКА Щенников заработал для команды штрафной, но защитник Хердур Магнуссон не смог закрутить мяч в створ. Под занавес имел почти стопроцентный момент Иван Обляков , но замешкался и запорол удар. «Эх, Ваня, а могли бы уйти на перерыв с ничьей», — казалось, кричали трибуны.

Не тот класс

ЦСКА все-таки сравнял счет на 50-й минуте. 19-летний Арнор Сигурдссон опередил защитника соперника и вернул красно-синим надежду на победу. Но уже через пять минут другой армейский исландец Магнуссон, не совладав с эмоциями, сбил Джастина Клюйверта перед штрафной, и оставил команду в меньшинстве. Новому ЦСКА не хватило опыта.

«Мы играем так, как можем на данный момент. Что касается молодости… Когда приходил я и братья Березуцкие, тоже все были молодые, но мы со всем справились», — говорил до матча Акинфеев. Армейская молодежь возможно и справилась бы с удалением, но вот Акинфеев, не сумевший разобраться с ударом в ближний угол хавбека Лоренцо Пеллегрини, предопределил итог встречи.

После того, как соперник опять повел в счете, красно-синие опустили руки. Не хватало слаженности и уверенности в собственных силах. Изредка игроки московской команды совершали набеги на чужую штрафную, но в завершающей стадии атаки постоянно чего-то не хватало. Облякову — точности, Чалову — мастерства паса. Да и армейская надежда Влашич к концу матча стал практически не заметен. Счет остался прежним — 1:2.

«Рома», обыграв армейцев, практически гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в оставшихся матчах «волкам» достаточно заработать одно очко. А вот для ЦСКА шансы, скорее всего, потеряны. Однако для состава, чей средний возраст почти юниорский, зацепиться за выход в плей-офф — почти за гранью возможностей. А вот бороться за попадание в Лигу Европы вполне по силам. Значит, болельщикам вновь предстоит запастись корвалолом.