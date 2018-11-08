Ещё
ПСЖ поделил игроков по цвету кожи
Далее:
Читайте также:
Ещё

ПСЖ поделил игроков по цвету кожи 

Lenta.ru + ещё 2 28 минут назад
Фото: Reuters
Французский клуб ПСЖ делил футболистов по этническим группам при отборе в юношескую академию команды. Об этом сообщает Get Football News France со ссылкой на документы, опубликованные Football Leaks.
Политика парижан была направлена на то, чтобы не брать в академию чернокожих игроков африканского происхождения. Она действовала с 2013-го до весны 2018 года.
При рекрутинге молодых игроков скауты ПСЖ должны были заполнять графу, в которой указывалась этническая принадлежность кандидата. В анкетах футболистов делили на «французов», «магрибцев» (север Африки), «африканцев» и «выходцев из Вест-Индии».
Скаут парижан Серж Фурнье рассказал, что после просмотра 17-летнего полузащитника Янна Гбоо дал рекомендацию заключить с ним контракт. Однако в ПСЖ отказались от игрока только потому, что он чернокожий.
Во Франции действует закон, согласно которому запрещено собирать и использовать при отборе сотрудников личные данные, касающиеся расовой или этнической принадлежности человека. За нарушение этого закона полагается наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч евро.
Последние новости
Макрон призвал почтить «спасителя Франции» и оказался в центре скандала МВД решило засудить подвергшуюся домогательствам многодетную мать Умер один из самых жестоких серийных убийц Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорина и Мамаева лишили привилегий114
Еще посидят6
Начато расследование преступных схем с русским биатлоном52
Фернандес пропустит важные матчи1
Рискнёт ли Туктамышева сделать это ещё раз?
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
03:12
Начато расследование преступных схем с русским биатлоном
Биатлон Статьи
05:09
Почему фигуристки начали раздеваться
Фигурное катание Статьи
01:36
Итальянцы подрались с фанатами ЦСКА в Москве
Футбол Криминал
01:46
Игрок НХЛ избил лежачего соперника
Хоккей
00:38
Российский вратарь отбил шайбу в падении головой
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение