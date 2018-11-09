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«Рома» заинтересовалась Ахметовым
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СМИ: «Рома» заинтересовалась Ахметовым 

Спорт-Экспресс + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Рома" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову. Как сообщает Il Tempo, игра 20-летнего хавбека впечатлила спортивного директора римлян Мончи, который взял Ахметова на заметку после очных встреч команд в групповом турнире Лиги чемпионов.
По данным источника, Мончи продолжит следить за Ахметовым и рассматривать его в качестве потенциального новичка "Ромы". Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до 2022 года.
В нынешнем сезоне Ахметов принял участие в 17 матчах, сделав в них три голевые передачи.
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