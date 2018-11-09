СМИ: «Рома» заинтересовалась Ахметовым

"Рома" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову . Как сообщает Il Tempo, игра 20-летнего хавбека впечатлила спортивного директора римлян Мончи, который взял Ахметова на заметку после очных встреч команд в групповом турнире Лиги чемпионов.

По данным источника, Мончи продолжит следить за Ахметовым и рассматривать его в качестве потенциального новичка "Ромы". Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне Ахметов принял участие в 17 матчах, сделав в них три голевые передачи.