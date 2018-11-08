Смолов «игнорирует» Мамаева

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал, что не пишет писем своему бывшему одноклубнику, хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву, который вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным находятся под арестов в СИЗО.
«Мамаеву писем не пишу. Но хочу пожелать крепости духа, терпения и удачного стечения обстоятельств, чтобы всё скорее нормализовалось. Всё же, к сожалению, это не самая благоприятная ситуация, в которой ребята оказались», — приводит слова Смолова «Футбол».
11 октября Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также игрок «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее появилась информация, что арест Кокорина и Мамаева продлят до 8 февраля.