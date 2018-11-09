Владимир Габулов может стать министром спорта Северной Осетии

Уроженец Северной Осетии вратарь Владимир Габулов рассматривается в качестве министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в администрации республики.

"Габулов сейчас рассматривается в качестве министра по делам молодежи, физической культуры и спорта. Конкретика по этому вопросу появится позже", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Северной Осетии является Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев

Владимир Габулов является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА. Также он выступал за московское "Динамо", махачкалинский "Анжи", владикавказскую "Аланию", краснодарскую "Кубань" и пермский "Амкар".

В сборной России Габулов дебютировал в августе 2007 года. За национальную команду он провел 10 матчей, из которых шесть отстоял "на ноль". В составе сборной России Габулов выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года и дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.