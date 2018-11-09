«Манчестер Сити» скрыл истинную зарплату Манчини

«Манчестер Сити» скрывал истинную зарплату экс-тренера «Зенита»

По информации Football Leaks, специалист ежегодно получал £3,2 млн (€3,67 млн). По условиям соглашения зарплата Манчини должна была составлять £1,45 млн (€1,66 млн).

Остальную часть итальянцу выплачивали через клуб из ОАЭ "Аль-Джазира", который принадлежит владельцу "Манчестер Сити" шейху Саиду Бин-Зайеду.

Отмечается, что деньги перечисляли тренеру якобы за услуги специального советника.

Ранее "Пари Сен-Жермен" признал обвинения в расизме при отборе кандидатов в собственную академию.