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«Манчестер Сити» скрыл истинную зарплату Манчини
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«Манчестер Сити» скрывал истинную зарплату экс-тренера «Зенита» 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Официальный сайт «Зенита»
Итальянец Роберто Манчини получал в качестве главного тренера "Манчестер Сити" в два раза больше денег, чем было прописано по контракту, сообщает "Советский спорт".
По информации Football Leaks, специалист ежегодно получал £3,2 млн (€3,67 млн). По условиям соглашения зарплата Манчини должна была составлять £1,45 млн (€1,66 млн).
Остальную часть итальянцу выплачивали через клуб из ОАЭ "Аль-Джазира", который принадлежит владельцу "Манчестер Сити" шейху Саиду Бин-Зайеду.
Отмечается, что деньги перечисляли тренеру якобы за услуги специального советника.
Ранее "Пари Сен-Жермен" признал обвинения в расизме при отборе кандидатов в собственную академию.
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