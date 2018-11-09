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«Арсенал» и «Спартак» подписали соглашение по Кононову
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«Арсенал» и «Спартак» подписали соглашение по Кононову 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
Фото: РИА Новости
По информации "СЭ", тульский "Арсенал" и "Спартак" подписали соглашение, регулирующее порядок перехода в московский клуб тренера Олега Кононова.
Матч с "Анжи", который состоится сегодня, станет последним для Кононова во главе "Арсенала" — после игры он переходит на работу в "Спартак" и, вероятно, приступит к тренировкам уже после паузы на матчи сборных.
Соглашение предусматривает переход всего штаба Кононова в "Спартак", сумма отступных составит порядка 500 тысяч евро. Соглашение со стороны "Спартака" подписано генеральным директором клуба Сергеем Родионовым.
Кононов подпишет контракт с красно-белыми сроком до конца текущего сезона — договор, по некоторым данным, предусматривает продление сроком на один сезон в случае попадания в тройку призеров.
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