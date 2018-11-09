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Футболист спровоцировал ДТП со смертельным исходом
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Футболист спровоцировал ДТП со смертельным исходом 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Christopher Lee / Getty Images
Южнокорейский футболист Ли Чанмин, выступающий за местный «Чеджу Юнайтед», стал участником ДТП, повлекшим смерть одного из пассажиров. Об этом сообщает издание Inquirer Sports.
24-летний полузащитник, путешествуя на своем автомобиле, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. В результате аварии водитель получил серьезные повреждения, а его 68-летняя пассажирка погибла.
В беседе с представителями правоохранительных органов Чанмин уже подтвердил, что действительно выехал на «встречку». Полузащитник был трезв.
Чанмин имеет в своем активе игры за сборную Южной Кореи. Он также защищал цвета национальной команды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
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