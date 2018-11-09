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«Лестер» установит памятник погибшему владельцу
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Погибшему при крушении вертолета владельцу «Лестера» поставят памятник 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Памятник владельцу футбольного клуба "Лестер", погибшему 27 октября при крушении вертолета, будет установлен рядом с домашним стадионом команды в Лестере. Сообщение о том, что память таиландского миллиардера Вичая Сриваддханапрабхи решено увековечить таким образом, было размещено в пятницу вечером на сайте клуба.
"Мы никогда не сможем сполна отплатить ему за все, что он сделал для нас, — говорится в заявлении Айаватта Сриваддханапрабхи — заместителя и наследника погибшего предпринимателя. — Сделал для меня — своего сына, для нашей семьи, для всех, кто был связан с "Лестером", а также многих других, однако мы твердо намерены почтить его память и продолжать его дело".
Статую, которая будет установлена рядом со стадионом King Power, планируется заказать в ближайшее время. Кроме того, в эту субботу перед матчем "Лестера" и "Бернли" на стадионе будет проведена мемориальная церемония.
Вертолет Вичая Сриваддханапрабхи упал рядом с футбольным стадионом King Power в Лестере вечером 27 октября. Пять человек на борту вертолета — сам бизнесмен, два его помощника и два пилота — погибли. Вертолет потерял управление и ушел в неконтролируемое вращение почти сразу после того, как поднялся в воздух с футбольного поля — предположительно из-за неисправности хвостового винта. По оценкам британских специалистов, большего количества жертв удалось избежать благодаря тому, что пилотам удалось увести вертолет в сторону пустовавшей в тот момент служебной автостоянки.
Состояние предпринимателя, входившего в десятку самых богатых граждан Таиланда, оценивается в $5 млрд Значительную его часть он заработал благодаря своей сети магазинов беспошлинной торговли King power.
Сриваддханапрабха приобрел "Лестер" в 2010 году за £39 млн ($50,5 млн). После этого в развитие команды и реконструкцию ее стадиона были вложены десятки миллионов фунтов стерлингов, благодаря чему в 2016 году "Лестер" впервые за свою без малого полуторавековую историю выиграл чемпионат Англии, а стоимость клуба, по оценкам экспертов, выросла на порядок.
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