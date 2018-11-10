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«Арсенал» напомнил о покере Аршавина «Ливерпулю»
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«Арсенал» напомнил о покере Аршавина «Ливерпулю» 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Лондонский "Арсенал" отреагировал на новость о том, что бывший полузащитник команды Андрей Аршавин принял решение завершить профессиональную карьеру игрока, передает "Советский спорт".
На официальной странице "канониров" в твиттере появилась запись, в которой клуб желает всего наилучшего россиянину. Примечательно, что сообщение сопровождено видеозаписью легендарного покера Аршавина в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде".
"Андрей Аршавин любит "Энфилд". И мы любим Аршавина! Замечательные воспоминания, Андрей, желаем тебе всего наилучшего!", — говорится в сообщении "пушкарей".
Ранее сообщалось, что Аршавин назвал причину несостоявшегося трансфера в "Барселону".
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