«Арсенал» напомнил о покере Аршавина «Ливерпулю»

На официальной странице "канониров" в твиттере появилась запись, в которой клуб желает всего наилучшего россиянину. Примечательно, что сообщение сопровождено видеозаписью легендарного покера Аршавина в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде".

"Андрей Аршавин любит "Энфилд". И мы любим Аршавина! Замечательные воспоминания, Андрей, желаем тебе всего наилучшего!", — говорится в сообщении "пушкарей". Andrey Arshavin ❤️ Anfield



And we ❤️ Andrey Arshavin



Fond memories, Andrey — wishing you all the best 😊 pic.twitter.com/gaEDJ7g5Xo— Arsenal FC (@Arsenal) 9 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Аршавин назвал причину несостоявшегося трансфера в "Барселону".