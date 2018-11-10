«Арсенал» напомнил о покере Аршавина «Ливерпулю» 

Лондонский "Арсенал" отреагировал на новость о том, что бывший полузащитник команды Андрей Аршавин принял решение завершить профессиональную карьеру игрока, передает "Советский спорт".
На официальной странице "канониров" в твиттере появилась запись, в которой клуб желает всего наилучшего россиянину. Примечательно, что сообщение сопровождено видеозаписью легендарного покера Аршавина в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде".
"Андрей Аршавин любит "Энфилд". И мы любим Аршавина! Замечательные воспоминания, Андрей, желаем тебе всего наилучшего!", — говорится в сообщении "пушкарей".
Andrey Arshavin ❤️ Anfield
And we ❤️ Andrey Arshavin
Fond memories, Andrey — wishing you all the best 😊 pic.twitter.com/gaEDJ7g5Xo— Arsenal FC (@Arsenal) 9 ноября 2018 г.
Ранее сообщалось, что Аршавин назвал причину несостоявшегося трансфера в "Барселону".