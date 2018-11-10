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Отец игрока «Спартака» установил памятник сыну
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Отец игрока «Спартака» установил памятник сыну 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: spartak.com
В Бразилии открыли памятник нападающему московского "Спартака" Педро Роше, сообщает "Советский спорт".
Как говорится в материале Correio do Povo, статую игрока красно-белых установил его отец. Отмечается, что он полностью профинансировал изготовление и установку памятника, который представляет собой Рошу во время празднования гола в финале Кубка Бразилии 2016 года в составе "Гремио".
Памятник расположен напротив дома 21 на Гете-авеню.
Ранее сообщалось, что бразильский клуб "Крузейро" предлагал "Спартаку" за Рошу €10 млн
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