Отец игрока «Спартака» установил памятник сыну 

В Бразилии открыли памятник нападающему московского "Спартака" Педро Роше, сообщает "Советский спорт".
Как говорится в материале Correio do Povo, статую игрока красно-белых установил его отец. Отмечается, что он полностью профинансировал изготовление и установку памятника, который представляет собой Рошу во время празднования гола в финале Кубка Бразилии 2016 года в составе "Гремио".
Памятник расположен напротив дома 21 на Гете-авеню.
Ранее сообщалось, что бразильский клуб "Крузейро" предлагал "Спартаку" за Рошу €10 млн