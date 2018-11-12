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Ахметов пропустит ближайшие матчи сборной
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В сборную России по футболу вызвали новичка

Футболист ЦСКА Ахметов из-за травмы пропустит матчи сборной России с немцами и шведами 

ТАСС + ещё 33 1 час назад
Фото: ТАСС
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит матчи сборной России по футболу с командами Германии и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.
Ахметов покинул поле на носилках на 51-й минуте матча 14-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Зенитом" (2:0), который прошел в воскресенье.
Ранее 20-летний полузащитник впервые был вызван в сборную России для подготовки к товарищеской игре с немцами (15 ноября) и заключительной встрече группового турнира Лиги наций со шведами (20 ноября). В текущем сезоне на счету Ахметова 14 матчей за ЦСКА, в которых он отметился двумя голевыми передачами.
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