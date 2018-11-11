«Брага» вслед за «Локомотивом» потерпела поражение в матче с «Порту»

"Порту" победил "Брагу" в матче 10-го тура чемпионата Португалии со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт" Автором единственного гола в концовке второго тайма стал бразильский нападающий Тикиньо. Неудачный матч стал первым поражением "Браги" в сезоне. "Порту" является соперником московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов. В матче четвертого тура соревнования, который проходил 6 ноября, "железнодорожники" уступили европейскому клубу со счетом 3:4. Ранее нападающий столичного клуба Федор Смолов выразил готовность провести целый матч в ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).