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«Брага» вслед за «Локомотивом» потерпела поражение
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«Брага» вслед за «Локомотивом» потерпела поражение в матче с «Порту» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Порту" победил "Брагу" в матче 10-го тура чемпионата Португалии со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт".
Автором единственного гола в концовке второго тайма стал бразильский нападающий Тикиньо.
Неудачный матч стал первым поражением "Браги" в сезоне.
"Порту" является соперником московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов. В матче четвертого тура соревнования, который проходил 6 ноября, "железнодорожники" уступили европейскому клубу со счетом 3:4.
Ранее нападающий столичного клуба Федор Смолов выразил готовность провести целый матч в ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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