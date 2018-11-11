«Спартак» проиграл «Уфе»

«Спартак» потерял очки в четвёртом матче подряд в РПЛ, проиграв «Уфе»

Московский «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Уфы» в 14-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на уфимском стадионе «Нефтяник», завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Авторами голов стали Дмитрий Сысуев и Ловро Бизяк.

Таким образом, «Уфа» набирает 14 очков и поднимается на 14-е место в турнирной таблице. Красно-белые расположились на девятой строчке с 19-ю очками.

«Спартак» не может победить уже четвёртый тур к ряду.

В следующем туре «Уфа» сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» — с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что Ещенко впервые выйдет в стартовом составе «Спартака» после отставки Карреры.