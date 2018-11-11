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«Спартак» проиграл «Уфе»
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«Спартак» потерял очки в четвёртом матче подряд в РПЛ, проиграв «Уфе» 

RT на русском 1 час назад
Фото: @fcsm_official Twitter
Московский «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Уфы» в 14-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая на уфимском стадионе «Нефтяник», завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Авторами голов стали Дмитрий Сысуев и Ловро Бизяк.
Таким образом, «Уфа» набирает 14 очков и поднимается на 14-е место в турнирной таблице. Красно-белые расположились на девятой строчке с 19-ю очками.
«Спартак» не может победить уже четвёртый тур к ряду.
В следующем туре «Уфа» сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» — с самарскими «Крыльями Советов».
Ранее сообщалось, что Ещенко впервые выйдет в стартовом составе «Спартака» после отставки Карреры.
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