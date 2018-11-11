Черчесов: ЧМ сделал меня более интересным для женщин

Черчесов признался, что после ЧМ-2018 он стал более интересен пожилым женщинам

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о том, как прошедший домашний чемпионат мира повлиял на страну.

«После чемпионата мира изменился футбол в стране. За нами стали пристальней следить, появились большие стадионы, на матчи стало приходить больше зрителей. На матч молодёжной сборной в Нижнем Новгороде недавно пришли 38 тыс. зрителей. Кроме того, мы улучшили инфраструктуру», — цитирует специалиста Bild am Sonntag.

Он также рассказал, как турнир повлиял именно на него.

«Чемпионат мира сделал меня более интересным для пожилых женщин. Не знаю, почему. Недавно в Лондоне меня на улице встретила 85-летняя местная жительница. И она внезапно захотела поговорить со мной о российском футболе», — сказал Черчесов.

На чемпионате мира 2018 года сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала.