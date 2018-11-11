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Ещенко прокомментировал поражение от «Уфы»
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Защитник «Спартака» прокомментировал поражение от «Уфы» 

Газета.Ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал поражение от "Уфы" (0:2) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Ещенко не согласился с тем, что игра "Спартака" развалилась после удачного первого тайма.
"Я бы не сказал, что все развалилось. Первые минуты второго тайма были сложными, но потом переломили игру, а в итоге пропустили после контратак", — заявил футболист.
Также игрок отметил, что трудно не обращать внимания на поведения болельщиков, которые оскорбляют руководство "Спартака" и некоторых футболистов.
"А как на это можно не обращать внимания? Конечно. Это не особенно приятно. Надеюсь, в ближайшее время все изменится", — заключил Ещенко.
Ранее в "Спартаке" рассказали о характере повреждения защитника Джикики.
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