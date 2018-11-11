Ещенко прокомментировал поражение от «Уфы»

Защитник «Спартака» прокомментировал поражение от «Уфы»

Ещенко не согласился с тем, что игра "Спартака" развалилась после удачного первого тайма.

"Я бы не сказал, что все развалилось. Первые минуты второго тайма были сложными, но потом переломили игру, а в итоге пропустили после контратак", — заявил футболист.

Также игрок отметил, что трудно не обращать внимания на поведения болельщиков, которые оскорбляют руководство "Спартака" и некоторых футболистов.

"А как на это можно не обращать внимания? Конечно. Это не особенно приятно. Надеюсь, в ближайшее время все изменится", — заключил Ещенко.

Ранее в "Спартаке" рассказали о характере повреждения защитника Джикики.