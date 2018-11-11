«Краснодар» разгромил «Енисей» в 14-м туре РПЛ

«Краснодар» одержал разгромную победу над красноярским «Енисеем» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Краснодаре, на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

В 15-м туре «Краснодар» на своём поле примет тульский «Арсенал», а «Енисей» на выезде сыграет с московским «Динамо».