«Краснодар» разгромил «Енисей»

«Краснодар» одержал разгромную победу над красноярским «Енисеем» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Краснодаре, на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Краснодару» принесли голы Юрия Газинского, Виктора Классона и Шарля Каборе.
В 15-м туре «Краснодар» на своём поле примет тульский «Арсенал», а «Енисей» на выезде сыграет с московским «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Уфе» и потерял очки в четвёртом матче подряд в РПЛ.