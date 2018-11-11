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«Краснодар» разгромил «Енисей»
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«Краснодар» разгромил «Енисей» в 14-м туре РПЛ 

RT на русском 1 час назад
Фото: FCEnisey Twitter
«Краснодар» одержал разгромную победу над красноярским «Енисеем» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Краснодаре, на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Краснодару» принесли голы Юрия Газинского, Виктора Классона и Шарля Каборе.
В 15-м туре «Краснодар» на своём поле примет тульский «Арсенал», а «Енисей» на выезде сыграет с московским «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Уфе» и потерял очки в четвёртом матче подряд в РПЛ.
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