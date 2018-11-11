ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы

Московский ЦСКА объявил состав игроков на матч 14-го тура чемпионата России против питерского «Зенита». С первых минут на поле выйдут нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Никола Влашич.
Также заявлены Бека, Акинфеев, Магнуссон, Хосонов и Обляков.
С полным списком команды можно ознакомиться в официальном Twitter «армейцев».
🔥 Наш состав на суперматч #ЦСКАзенит!
Акинфеев, Ефремов, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов
Запасные: Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Нисимура, Бистрович, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Обляков pic.twitter.com/Hw9cPYYcq7— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 ноября 2018 г.
В составе «сине-бело-голубых» на поле выйдут, в частности, форвард Артём Дзюба и хавбек Клаудио Маркизио. Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков выделил этих игроков, как наиболее сильных среди подопечных Сергея Семака.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЦСКАЗенит! pic.twitter.com/upVV7SMVDi— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 11 ноября 2018 г.