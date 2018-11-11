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ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы
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ЦСКА и «Зенит» озвучили стартовые составы на матч 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Московский ЦСКА объявил состав игроков на матч 14-го тура чемпионата России против питерского «Зенита». С первых минут на поле выйдут нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Никола Влашич.
Также заявлены Бека, Акинфеев, Магнуссон, Хосонов и Обляков.
С полным списком команды можно ознакомиться в официальном Twitter «армейцев».
В составе «сине-бело-голубых» на поле выйдут, в частности, форвард Артём Дзюба и хавбек Клаудио Маркизио. Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков выделил этих игроков, как наиболее сильных среди подопечных Сергея Семака.
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