Ещё
УЕФА изменит расписание еврокубков
Далее:
Читайте также:
Ещё
В сборную России по футболу вызвали новичка
В сборную России по футболу вызвали новичка

УЕФА планирует изменить расписание еврокубков 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить расписание еврокубков из-за возможного создания Суперлиги, в котором будут участвовать 16 клубов, пишет AS.
Сообщается, что матчи Лиги чемпионов, которые проводятся во вторник и среду, могут быть перенесены на выходные. Между тем, в будние дни планируется проводить матчи национальных сборных.
Что касается Суперлиги, то 11 команд («Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», «Милан» и «Бавария») будут гарантировано защищены от вылета. Ещё пять будут участвовать в качестве гостей («Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Марсель», «Интер» и «Рома»).
News.ru: последние новости
Габулов вслед за Аршавиным попрощался с футболом Тренера вратарей «Спартака» оповестили об увольнении В «Монако» назвали условия продажи клуба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Габулов попрощался с футболом
Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине242
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде62
Экс-владелец «Спартака» раскритиковал назначение Кононова2
Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку10
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
02:25
В сборную России по футболу вызвали новичка
Футбол
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
18:56
Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине
Футбол
00:31
Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку
Автоспорт
00:41
Футболист пробил пенальти с прыжка и поразил болельщиков
Футбол
08:21
Семь причин посмотреть матч ЦСКА — «Зенит»
Футбол Статьи
01:03
Кокорин и Мамаев получили новую возможность
Футбол Криминал
03:52
Усик уничтожил Белью и отстоял титулы
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение