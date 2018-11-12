УЕФА изменит расписание еврокубков

УЕФА планирует изменить расписание еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить расписание еврокубков из-за возможного создания Суперлиги, в котором будут участвовать 16 клубов, пишет AS.

Сообщается, что матчи Лиги чемпионов, которые проводятся во вторник и среду, могут быть перенесены на выходные. Между тем, в будние дни планируется проводить матчи национальных сборных.