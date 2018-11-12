УЕФА изменит расписание еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить расписание еврокубков из-за возможного создания Суперлиги, в котором будут участвовать 16 клубов, пишет AS.
Сообщается, что матчи Лиги чемпионов, которые проводятся во вторник и среду, могут быть перенесены на выходные. Между тем, в будние дни планируется проводить матчи национальных сборных.
Что касается Суперлиги, то 11 команд («Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», «Милан» и «Бавария») будут гарантировано защищены от вылета. Ещё пять будут участвовать в качестве гостей («Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Марсель», «Интер» и «Рома»).