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Директор «Реала» оценил работу Солари
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Директор «Реала» оценил работу Солари на посту тренера клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Директор мадридского "Реала" по международным связям Эмилио Бутрагеньо оценил работу исполняющего обязанности главного тренера клуба Сантьяго Солари, сообщает "Советский спорт".
"Мы очень довольны работой Солари. Он стал тренером в непростое время и смог показать хорошие результаты.
Последняя игра с "Сельтой" получилась очень непростой из-за многочисленных травм. "Реалу" пришлось перестраиваться, но мы показали характер и использовали созданные моменты.
Мы очень рады. Нужно продолжать в том же духе", — приводит слова Бутрагеньо AS.
Солари возглавил "Реал" после отставки главного тренера Хулена Лопетеги. Под руководством нового специалиста клуб выиграл все четыре матча.
Ранее сообщалось, что Солари установил рекорд "Реала".
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