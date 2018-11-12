Директор «Реала» оценил работу Солари на посту тренера клуба

"Мы очень довольны работой Солари. Он стал тренером в непростое время и смог показать хорошие результаты.

Последняя игра с "Сельтой" получилась очень непростой из-за многочисленных травм. "Реалу" пришлось перестраиваться, но мы показали характер и использовали созданные моменты.

Мы очень рады. Нужно продолжать в том же духе", — приводит слова Бутрагеньо AS.

Солари возглавил "Реал" после отставки главного тренера Хулена Лопетеги. Под руководством нового специалиста клуб выиграл все четыре матча.

Ранее сообщалось, что Солари установил рекорд "Реала".