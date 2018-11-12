Директор «Реала» оценил работу Солари

Директор мадридского "Реала" по международным связям Эмилио Бутрагеньо оценил работу исполняющего обязанности главного тренера клуба Сантьяго Солари, сообщает "Советский спорт".
"Мы очень довольны работой Солари. Он стал тренером в непростое время и смог показать хорошие результаты.
Последняя игра с "Сельтой" получилась очень непростой из-за многочисленных травм. "Реалу" пришлось перестраиваться, но мы показали характер и использовали созданные моменты.
Мы очень рады. Нужно продолжать в том же духе", — приводит слова Бутрагеньо AS.
Солари возглавил "Реал" после отставки главного тренера Хулена Лопетеги. Под руководством нового специалиста клуб выиграл все четыре матча.
Ранее сообщалось, что Солари установил рекорд "Реала".