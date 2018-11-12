Павлюченко раскритиковал вызов Ари в сборную

Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко резко высказался о решении тренерского штаба вызвать форварда «Краснодара» Ари.

«Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверхрезультатов, но у нас что, некого вызвать в сборную? У нас есть нападающие, которые могут заменить того же Дзюбу», — приводит слова футболиста Sport24.

Павлюченко добавил, что ситуация с вызовом Ари для него дикая. Он отметил, что не будет смотреть матчи сборной России с участием форварда.

«У нас получается, что половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая?», — возмущается Павлюченко.

News.ruранее сообщал, что Ари вызван в национальную команду для подготовки к контрольному матчу против сборной Германии и встрече в рамках Лиги наций против Швеции. Первый матч пройдёт в Лейпциге (Германия) 15 ноября, второй — в Сольне (Швеция) 20 ноября.