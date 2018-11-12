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Сборная осталась без Дзюбы
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Дзюба пропустит матчи сборной из-за травмы 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Российский форвард и игрок «Зенита» Артём Дзюба пропустит матчи национальной команды против Германии и Швеции. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
«В результате медицинский штаб сборной принял решение оставить форварда Артема Дзюбу в Москве для лечения травмы коленного сустава, которую игрок получил несколько дней назад и усугубил в игре с ЦСКА», — написано в официальном заявлении.
Отмечается, что для футболиста разработана специальная программа и тренировочный комплекс упражнений, который спортсмен будет выполнять под руководством тренера по реабилитации Игоря Степанова. Только после стабилизации состояния Дзюба сможет вернуться в расположение сборной.
Также под вопросом участие футболиста «Краснодара» Сергея Петрова и игрока «Спартака» Романа Зобнина. У них выявлены проблемы с мышцами бедра. Участие спортсменов в сборе примет тренерский штаб после их полного обследования.
News.ru ранее сообщал что форвард «Краснодара» Ари получил в сборную. Пропустит тренировочный сбор команды игрок ЦСКА Ильзат Ахметов в связи с полученной травмой в матче против санкт-петербургского «Зенита».
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