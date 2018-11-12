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Кононов официально возглавил «Спартак»
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Назначен новый тренер «Спартака» 

Рамблер 1 час назад
Фото: СЭ
Совет директоров «Спартака» назначил новым главным тренером команды Олега Кононова. Об этом сообщается на сайте московского клуба.
Соглашение «Спартака» с 52-летним Кононовым рассчитано до конца следующего сезона. Его могут пересмотреть по итогам нынешнего сезона. Цели, поставленные «Спартаком» на этот сезон: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.
Исполнявший обязанности главного тренера испанец Рауль Рианчо покинет клуб.
До «Спартака» Кононов был главным тренером тульского «Арсенала», грозненского «Ахмата» и «Краснодара».
Об увольнении итальянского тренера «Спартака» Массимо Карреры стало известно 22 октября. Клуб поблагодарил итальянца за работу, отметив, что он был «одним из творцов» чемпионского титула «Спартака». Однако итоги прошлого сезона были неудовлетворительными, как и игра команды в нынешнем сезоне. И.о. главного тренера назначили экс-помощника Карреры, испанца Рианчо.
В сезоне-2016/2017 «Спартак» во главе с Каррерой стал чемпионом России и выиграл Суперкубок. Прошлый сезон команда закончила на третьем месте.
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