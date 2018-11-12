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Кононов ответил на вопрос о будущем Глушакова
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Кононов ответил на вопрос о будущем Глушакова 

Газета.Ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Новый главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о будущем полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, передает Sport24.
По словам специалиста, игроки его команд всегда сами выбирали капитана.
"Я в каждого игрока верю. Играть будет тот, кто соответствует задачам. Глушаков и Ещенко в их числе. С каждым я буду определяться, смотря, как он работает", — сказал Кононов.
Он также прокомментировал слухи о том, что Глушаков плел интриги вокруг экс-наставника клуба Массимо Карреры.
"Если абстрагироваться от фамилий игроков, то в моём понимании, всегда должен быть контакт между футболистом и тренером. В любом их конфликте виноват тренер. Я сталкивался с подобным и всегда брал вину на себя. Это менеджмент", — добавил Кононов.
Соглашение Кононова с красно-белыми рассчитано до конца сезона. Оно предполагает автоматическое продление на сезон, если москвичи финишируют в тройке призеров Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер также добавил, что команда будет отдыхать до 15 ноября, после чего начнется работа.
Ранее сообщалось, что "Спартак" при Кононове не будет играть в оборонительный футбол.
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