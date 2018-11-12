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Кононов не стал раскрывать сумму своей зарплаты
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Кононов: какая будет зарплата в «Спартаке»? Устраивающая меня 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов не стал раскрывать сумму своей зарплаты в московском клубе.
«Какая будет зарплата в «Спартаке»? Устраивающая меня», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Напомним, что 52-летний Кононов подписал со «Спартаком» контракт, который рассчитан до окончания сезона-2019/20. На посту наставника красно-белых Кононов сменил Рауля Рианчо, который являлся временным тренером после отставки Массимо Карреры.
В данный момент «Спартак», сыграв 14 матчей, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 19 набранных очков.
Свой первый матч под руководством Кононова «Спартака» проведёт на своём поле с самарскими «Крыльями Советов». Этот матч состоится 25 ноября на стадионе «Открытие Арена».
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