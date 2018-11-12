Ещё
Лидер сборной Германии пропустит матч против России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лидер сборной Германии пропустит матч против России 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер не сыграет в товарищеском матче против России, сообщает "Советский спорт".
Главный тренер Йоахим Лев разрешил хавбеку не ехать в Лейпциг по семейным обстоятельствам. Пресс-служба Немецкого футбольного союза сообщает, что у полузащитника умер один из членов семьи.
В этом сезоне Дракслер провел 15 матчей и забил три мяча за "ПСЖ". В национальной команде на его счету шесть голов в 49 матчах.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал причину вызова Ари.
Газета.Ru: последние новости
Кононов откажется от модели игры Карреры в "Спартаке" Игрока "Ливерпуля" обвинили в нарушении правил о ставках на матчи Бразилец Ари вызван в сборную России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макгрегору пригрозили расправой9
Рейнгольд оценил назначение Кононова
Кононов ответил на вопрос о будущем Глушакова
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Жена Мамаева сделала признание92
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
00:43
Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба
MMA Статьи
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
02:25
В сборную России по футболу вызвали новичка
Футбол
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
18:56
Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине
Футбол
00:31
Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку
Автоспорт
00:41
Футболист пробил пенальти с прыжка и поразил болельщиков
Футбол
08:21
Семь причин посмотреть матч ЦСКА — «Зенит»
Футбол Статьи
01:03
Кокорин и Мамаев получили новую возможность
Футбол Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение