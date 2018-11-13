«Арсенал» заинтересовался российским защитником

Молодой российский защитник интересен лондонскому «Арсеналу»

Защитник "Уфы" Игорь Дивеев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны лондонского "Арсенала", сообщает "СЭ".

Игроку всего 19 лет. Английские скауты обратили на него внимание во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018. В финале турнира против команды Аргентины (1:2) Дивеев отметился забитым голом.

"Если честно, то не задумываюсь об этом. Я должен играть, а остальное решает руководство. Можно сказать, что это меня не касается. Я не знаю, может и есть интерес со стороны "Арсенала". Мне как раз больше всего нравится чемпионат Англии, а еще Испании", — сказал футболист.