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«Арсенал» заинтересовался российским защитником
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Молодой российский защитник интересен лондонскому «Арсеналу» 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: ФК "Уфа"
Защитник "Уфы" Игорь Дивеев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны лондонского "Арсенала", сообщает "СЭ".
Игроку всего 19 лет. Английские скауты обратили на него внимание во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018. В финале турнира против команды Аргентины (1:2) Дивеев отметился забитым голом.
"Если честно, то не задумываюсь об этом. Я должен играть, а остальное решает руководство. Можно сказать, что это меня не касается. Я не знаю, может и есть интерес со стороны "Арсенала". Мне как раз больше всего нравится чемпионат Англии, а еще Испании", — сказал футболист.
Ранее сообщалось, что защитник московского "Спартака" прокомментировал поражение от "Уфы"
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