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«Уфа» накажет за мат
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За мат в «Уфе» будут штрафовать 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко объявил о штрафных санкциях в команде за использование нецензурных слов, сообщает Sport24.
"Считаю, что мат несет плохую энергетику. Любой культурный человек понимает, насколько это некрасиво. Я предупредил игроков, что за мат будут штрафы. Они будут небольшие, но кто станет часто применять бранные словечки, тот почувствует", — сказал Кириченко в телеэфире.
Кириченко стартовал на посту и.о. главного тренера "Уфы" после победы над "Спартаком" (2:0).
Ранее сообщалось, что молодой российский защитник интересен лондонскому "Арсеналу".
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