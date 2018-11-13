«Уфа» накажет за мат

За мат в «Уфе» будут штрафовать

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко объявил о штрафных санкциях в команде за использование нецензурных слов, сообщает Sport24. "Считаю, что мат несет плохую энергетику. Любой культурный человек понимает, насколько это некрасиво. Я предупредил игроков, что за мат будут штрафы. Они будут небольшие, но кто станет часто применять бранные словечки, тот почувствует", — сказал Кириченко в телеэфире. Кириченко стартовал на посту и.о. главного тренера "Уфы" после победы над "Спартаком" (2:0). Ранее сообщалось, что молодой российский защитник интересен лондонскому "Арсеналу".